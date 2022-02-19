Убийство продавщицы в секс-шопе попало на видео: 20 ножевых

В Петербурге продавца интим-товаров зарезал покупатель. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, у женщины обнаружили больше 20 ножевых.

На видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении «360», видно, что некий мужчина заходит в магазин и нападает на девушку-продавца. Она кричит и пытается от него убежать. Затем видно, что у девушки хлынула кровь прямо на пол.

«Не убивайте, пожалуйста!» — закричала она.

Как пишут местные СМИ, нападавшего сейчас ищут — возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщина смогла дойти до двери и вызвать помощь, но спасти ее не смогли.