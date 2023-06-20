Эксклюзив 20 июня 2023, 20:25 Продавщица вейпов избила россиянку после отравления сына электронной сигаретой Россиянка пострадала от рук продавщицы вейпов после отравления сына электронной сигаретой РИА «Новости»

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Приехавшая на отдых в Чувашию жительница Подмосковья Мария попала в больницу после нападения продавщицы вейпов, которая продала электронную сигарету ее сыну. По словам пострадавшей, ребенок надышался дымом и отравился, а напавшую на нее предпринимательницу к ответственности привлекать не спешат. Об этом Мария рассказала в беседе с «360».

Мария рассказала, что идея купить вейп пришла в голову приятелю сына, который отвел его в магазин, где договорился с продавщицей.

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«Сын попробовал, пришел домой, стал кашлять и задыхаться. Я спросила, что случилось и он мне все рассказал. Я поехала туда, стала требовать объяснений», — поделилась женщина.

По ее словам, на месте находился муж предпринимательницы, который грубо ей заявил, что детям в этой торговой точке ничего не продают. Когда на место пришла продавщица, то она тоже все отрицала. Свои показания семейная пара не изменила даже после приезда полиции.

«Я начала писать жалобы, но все это спустили в Роспотребнадзор, а управление находится в 150 километрах от этого населенного пункта. Оттуда мне прислали сообщение с просьбой прислать данные из этого магазина. ОГРН и так далее», — поделилась Мария.

Несколько дней назад она снова пришла в магазин и начала фотографировать вывешенные на стене документы, когда на нее напала продавщица.

«Сначала она меня выгоняла, отобрала телефон и выкинула на улицу, а потом начала брызгать из баллончика с освежителем воздуха в лицо. Когда я ее руку отвела, то она схватила меня за волосы и начала бить баллончиком по голове» — рассказала Мария.

Свидетелем нападения стал несовершеннолетний сын пострадавшей, который прибежал в магазин на крики матери. Сделать мальчик ничего не мог. После из соседних павильонов появились еще две продавщицы, которых Мария попросила вызвать полицию. Но свидетельницы решили не вмешиваться и убежали.

«После избиения продавщица позвонила своему мужу, который приехал и она отдала ему этот баллончик. Все это время я лежала на полу в магазине», — подчеркнула пострадавшая.

Мария добавила, что когда на место прибыл участковый, то владелица торговой точки обвинила ее в нападении. В результате ей самой пришлось ехать в участок, где писать заявление о том, что произошло на самом деле. Когда она выходила из ведомства, то упала в обморок. Прибывшие на место врачи забрали ее в больницу. В ходе обследования выяснилось, что у Марии диагностировали сотрясение головного мозга, множество порезов, синяков и ссадин.