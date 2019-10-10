Продавщица цветов оказала грабителю жесткий отпор в Петербурге

По данным издания, злоумышленник, вооружившись отверткой, пришел в цветочный магазин, который находится на улице Композиторов. Но попытка ограбления закончилась ничем. Продавщица оказала мужчине жесткий отпор, и ему пришлось ретироваться. В этот же день другой петербуржец совершил налет на цветочную палатку, но правоохранители задержали его и возбудили уголовное дело.