18 ноября 2021, 20:08
Продавщица магазина помогла задержать фальшивомонетчика в Ростовской области
Продавщица магазина усомнилась в подлинности данной ей покупателем купюры и обратилась в полицию
Фальшивомонетчика задержали в Ростовской области. О нем сообщила продавщица магазина, написал «Царьград».
Женщина усомнилась в подлинности купюры, которой расплатился покупатель, и обратилась в полицию. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, у его обнаружили еще шесть фальшивых купюр. По данным следствия, он приобрел фальшивые деньги в интернете.