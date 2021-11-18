Продавщица магазина помогла задержать фальшивомонетчика в Ростовской области

Фальшивомонетчика задержали в Ростовской области. О нем сообщила продавщица магазина, написал «Царьград».

Женщина усомнилась в подлинности купюры, которой расплатился покупатель, и обратилась в полицию. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, у его обнаружили еще шесть фальшивых купюр. По данным следствия, он приобрел фальшивые деньги в интернете.