Происшествия 09 февраля 2024, 14:46 Продавщица из Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

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Правоохранители задержали в Торжке 19-летнюю продавщицу ларька. Ее подозревают в краже продукции стоимостью 165 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на данные МВД РФ по Тверской области.

Согласно информации ведомства, в течение нескольких дней девушка похитила порядка 800 лотерейных билетов. Однако ни один из них не оказался выигрышным.

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В отношении сотрудницы торговой точки возбудили уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы, добавил «Взгляд».