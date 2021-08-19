Продавщица из Иркутска, пытаясь защитить деньги в кассе, получила удар ножом

Полицейские Иркутска разыскивают преступника, который ограбил кафе «Градус» в микрорайоне Жилкино. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 18 августа. Об этом написал сайт kp.ru.

Неизвестный ворвался в заведение и, угрожая ножом, потребовал от продавщицы отдать ему всю выручку. Женщина не растерялась и попробовала оглушить грабителя рядом стоящим стулом. Однако мужчина оказался проворнее, успел достать нож и нанести им удар. К счастью, ранение оказалось не глубоким.

Далее злоумышленник забрал 15 тысяч рублей с кассы и скрылся в неизвестном направлении. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что грабитель был одет в вязанную шапку с надписью UFC, синий дождевик и резиновые темные сапоги.