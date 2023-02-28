Эксклюзив 28 февраля 2023, 19:12 Продавец-консультант устроил поджог в магазине в Химках и едва не сгорел заживо Источник «360»: продавец едва не сгорел заживо после поджога магазина в Химках РИА «Новости»

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Мужчина попал в больницу с ожогами 90% тела после пожара в магазине стройматериалов в Химках, сообщил источник «360». По его данным, ЧП произошло в ночь на 28 февраля, около 01:00, на улице Некрасова в микрорайоне Сходня.

Установлено, что пострадавший работал в этом магазине продавцом-консультантом. Зарегистрирован в Свердловской области, ранее был судим. По предварительной информации, он устроил поджог, использовав ацетон, добавил источник.

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Во время пожара огонь успел охватить 600 квадратных метров. Возгорание локализовали в 01:40. Соседние здания в результате ЧП не пострадали. Пострадавший консультант находится в реанимации, заключил собеседник «360».

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