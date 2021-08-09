Пробравшегося с ножом на территорию детсада задержали в Кудрове

Полицейские в городе Кудрово Ленинградской области задержали мужчину, незаконно проникшего на территорию детского сада. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

На видео с места можно наблюдать, как мужчина расхаживает по крыше беседки. Слышны крики детей. Нарушитель порядка при этом кого-то зовет. Заметив, что его снимают, он немного смутился.

Мужчина пробрался на территорию детсада в понедельник. Когда его заметили охранники, он поспешил скрыться с места. Через несколько часов сотрудникам уголовного розыска удалось найти подозреваемого. Мужчину задержали на улице Столичной в Кудрове.

Дебошира доставили в отдел полиции. В СМИ сообщали, что неизвестный ворвался на территорию детсада с ножом, но заведующая детсадом заявила, что не видела оружие, которое якобы заметили дети. Согласно данным на сайте СК по Ленобласти, детей в этот момент в садике не было. Воспитатели вызвали полицейских, но к моменту их прибытия мужчина уже скрылся.