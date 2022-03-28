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    28 марта 2022, 14:00

    Пробоина образовалась в сухогрузе «Омский 205» из-за удара волны

    Арина Бобкова

    Сильный удар волны спровоцировал пробоину сухогруза «Омский 205» в Черном море. Таким мнением поделился пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Причина случившегося — сильный удар волны», — подчеркнул он.

    Эксперт пояснил, что дыра возникла в машинном отделении, передал RT.

    Ранее Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию. Это сделано для увеличения запасов боевой группы блока под руководством Великобритании.