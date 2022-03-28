28 марта 2022, 14:00
Пробоина образовалась в сухогрузе «Омский 205» из-за удара волны
Сильный удар волны спровоцировал пробоину сухогруза «Омский 205» в Черном море. Таким мнением поделился пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Причина случившегося — сильный удар волны», — подчеркнул он.
Эксперт пояснил, что дыра возникла в машинном отделении, передал RT.
Ранее Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию. Это сделано для увеличения запасов боевой группы блока под руководством Великобритании.