Пробоина образовалась в сухогрузе «Омский 205» из-за удара волны

Сильный удар волны спровоцировал пробоину сухогруза «Омский 205» в Черном море. Таким мнением поделился пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Причина случившегося — сильный удар волны», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что дыра возникла в машинном отделении, передал RT.

Ранее Корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию. Это сделано для увеличения запасов боевой группы блока под руководством Великобритании.