Проблемы с теплоснабжением в Улан-Удэ остались у 95 тысяч человек после аварии на ТЭЦ-1

После аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в зоне ограниченного теплоснабжения остались свыше 1,1 тысячи домов. Власти Бурятии вместе с МЧС организовали мониторинг температуры на всех социально значимых объектах города.

Проблемы с подачей тепла остались у 95 тысяч человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по ликвидации последствий аварии.

«В зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тысяч человек (на момент аварии было 105 400)», — отметили в оперативном штабе.

Теплоснабжение ограничено и на 83 социально значимых объектах. На момент аварии их было 93.

После аварии на ТЭЦ-1 бурятские власти вместе с МЧС начали контролировать температуру на всех таких объектах и в учреждениях здравоохранения. Специалисты провели инструктаж по мерам пожарной безопасности.

Утром 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ из-за возгорания электропроводки произошло задымление. Четыре котла теплоэлектроцентрали пришлось отключить. Из-за аварии в столице Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня.