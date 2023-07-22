Происшествия 22 июля 2023, 16:12 Проблемы с психикой допустили у проникшего в частный элитный дом под Истрой мужчины Глава Истры Витушева: проникший в элитный дом мужчина может быть психически болен РИА «Новости»

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Проникший в частный дом в городском округе Истра вооруженный мужчина, вероятно, психически болен. На это указала глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — написала Витушева.

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По ее словам, на месте начали работу сотрудники СОБР. С налетчиком ведут переговоры, чтобы взять его живым.

Оперативные службы предположили, что мужчина попытался взломать дом со стороны леса. Налетчик был одет в камуфляж и представился Вячеславом. Он работал в одиночку, предварительно вооружившись автоматом Калашникова и запасом патронов.

Неизвестный мужчина проник в элитный коттедж утром 22 июля. Соседи вызвали полицию и представителей ЧОПа. Мужчина заставил их войти в дом. Затем им удалось выйти наружу самостоятельно, уточнили в прокуратуре Подмосковья.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.