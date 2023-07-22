22 июля 2023, 16:12
Проблемы с психикой допустили у проникшего в частный элитный дом под Истрой мужчины
Глава Истры Витушева: проникший в элитный дом мужчина может быть психически болен
Проникший в частный дом в городском округе Истра вооруженный мужчина, вероятно, психически болен. На это указала глава городского округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.
«Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — написала Витушева.
Реклама
По ее словам, на месте начали работу сотрудники СОБР. С налетчиком ведут переговоры, чтобы взять его живым.
Оперативные службы предположили, что мужчина попытался взломать дом со стороны леса. Налетчик был одет в камуфляж и представился Вячеславом. Он работал в одиночку, предварительно вооружившись автоматом Калашникова и запасом патронов.
Неизвестный мужчина проник в элитный коттедж утром 22 июля. Соседи вызвали полицию и представителей ЧОПа. Мужчина заставил их войти в дом. Затем им удалось выйти наружу самостоятельно, уточнили в прокуратуре Подмосковья.
На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.
Истра
Полиция
Реклама
Реклама