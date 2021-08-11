Проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были и в 2020 году

Проблемы с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате аварии скончались 11 человек, были и в 2020 году. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло написал в Facebook.

Проблемы с подачей кислорода в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе были и в прошлом году, как показали первые результаты проверки. При этом емкости с кислородом в медучреждении эксплуатировались без надлежащей документации, сообщил Меняйло.

В больнице Владикавказа в понедельник в результате аварии на кислородной станции погибли девять пациентов, на следующий день умерли еще двое. Причиной ЧП стал прорыв трубопровода.

Глава Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев в среду сообщил о завершении работ на месте прорыва магистрали, подающей кислород в больницу. Проводятся тестовые проверки системы. В больнице также запустят резервную линию, что позволит полностью восстановить подачу кислорода во все отделения.

В больницу Владикавказа из Краснодара доставили еще одну цистерну с кислородом.

Ранее СМИ сообщали о задержании главврача больницы Владимира Плиева.