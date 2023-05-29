Эксклюзив 29 мая 2023, 13:05 Проблем со здоровьем не было. Молодой футболист умер в московском ТЦ «Авиапарк» Сестра футболиста, умершего в московском ТЦ, рассказала о его здоровье A.Savin / Викимедиа

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Уроженцев Камышина Волгоградской области, молодых футболистов Дмитрия Ш. и Данила Г., госпитализировали из торгового центра «Авиапарк» в Москве. Обоим внезапно стало плохо. Двадцатидвухлетний Данил скончался. Его сестра сообщила «360», что проблем со здоровьем у парня не было.

«Он же занимался спортом, военную кафедру проходил, медкомиссию. Думаю, если бы проблемы с сердцем были, он бы сообщил», — заметила она.

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На вопрос о том, употреблял ли он алкоголь или запрещенные вещества, девушка ответила, что «никогда не замечала» такого.

Сестра уточнила, что в день происшествия они с Данилом не общались.

«Я начала звонить, когда он уже был мертв. Знаю, что он до этого за день был на игре, на товарищеском матче. После игры, как я поняла, они пошли в клуб, потом пришли в „Авиапарк“», — добавила она.

По словам собеседницы канала, Дмитрий — друг Данила, они вместе играли, в футбол, но «учились вроде бы в разных местах».