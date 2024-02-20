Эксклюзив 20 февраля 2024, 20:23 «Пробки, людей много». Очевидец сообщил о происходящем на месте ДТП в Башкирии Источник «360»: в ДТП в Стерлитамаке погибла 67-летняя пациентка скорой Телеканал «360»

Читать 360tv в

Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Очевидец рассказал «360» о происходящем на месте случившегося.

«Пробки, людей много», — отметил свидетель ДТП.

Реклама

Он также рассказал о жертвах и пострадавших в результате аварии.

«Погибшей оказалась 67-летняя пациентка с пневмонией. За жизни четырех пострадавших сейчас борются врачи», — отметил очевидец.

По его словам, до этого на переезде была только одна авария. В ней никто не пострадал.

Ранее источник «360» сообщил минимум о двух погибших в ДТП в Башкирии. Когда поезд врезался в скорую, пожилая женщина сразу же умерла. Водитель тоже скончался, добавил очевидец.