Эксклюзив 26 января 2023, 23:28 «Пробка от Красногорска до Зеленограда». Шесть легковушек и КАМАЗ столкнулись на МКАД из-за гололеда Очевидец аварии на МКАД: шесть легковушек и КАМАЗ столкнулись на МКАД из-за гололеда

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На МКАД столкнулись семь машин, в том числе КАМАЗ. Очевидец аварии в беседе с «360» рассказал, что вероятной причиной ДТП стал гололед.

На кадрах видно, как в одной из полос на МКАД стоят несколько автомобилей. У грузовика разворотило кузов: разбито лобовое стекло, смята передняя часть и дверь со стороны водителя.

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Очевидец аварии был в 50 метрах от происшествия. По его словам, пробка длилась не менее 2,5 часов. Мужчина вышел на дорогу и подошел ближе к месту ДТП.

«Гололед. <…> Семь машин столкнулось, одна очень серьезно. Погибших нет, слава богу. Все нормально», — сказал он.

Мужчина пояснил, что из-за массовой аварии оказались заблокированы все полосы движения.

«Все было перекрыто полностью. Почти на три часа. Пробка стояла до Зеленограда от Красногорска», — добавил очевидец.

По данным Дептранса, на внешней стороне 11 километра МКАД в районе съезда на Новорязанское шоссе столкнулись две машины. На место выехали оперативные службы города.

«Для движения перекрыты левая и две средних полосы», — уточнили в Дептрансе.

Обстоятельства случившегося выясняются. Сейчас движение в районе аварии восстановлено.