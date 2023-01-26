Происшествия 26 января 2023, 19:00 Пробка образовалась на путепроводе во Владивостоке из-за массовой аварии

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Массовая авария произошла на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась серьезная пробка. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Как рассказали очевидцы, изначально столкнулись три автомобиля. Однако потом к ним присоединились еще две машины. Из-за этого многие водители не могут попасть в центр города со Второй Речки и района стадиона «Строитель».

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Ранее ДТП с участием полицейской машины произошло в Новосибирске на улице Станционной. Информации о пострадавших не поступало.