Пробка на дорогах образовалась в Тюмени после ДТП с двумя маршрутками и легковой машиной

В Тюмени столкнувшиеся две маршрутки и легковой автомобиль создали большую пробку на кольце ММС.

Как сообщает nashgorod.ru, в результате столкновения его участники заняли большую часть дороги. Из-за этого в сторону объездной дороги застопорено движение на улице Щербакова. Как показывает сервис «Яндекс. Пробки», движение машин затруднено, начиная от пересечения с улицей Безымянной и на всех прилегающих улицах.

О пострадавших информации нет.

По некоторым данным, причиной ДТП могло стать нарушение очередности проезда. Точные причины аварии устанавливают полицейские.