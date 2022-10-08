Пробка из кораблей образовалась в Керченском проливе | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Пробка из кораблей образовалась в Керченском проливе MarineTraffic: в Керченском проливе образовалась пробка из кораблей

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После обрушения и иных повреждений Крымского моста в Керченском проливе скопилось большое количество кораблей. Такой информацией располагает сервис по отслеживанию движения водного транспорта MarineTraffic.

Основная часть кораблей собралась со стороны Черного моря. Также немало количество водных средств перемещения собралась и в самом заливе. Сроки разрешения ситуации и способы устранения затора пока неизвестны.

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Коллапс возник из-за обрушения двух пролетов Крымского моста утром 8 октября. По предварительным данным, около 6 утра по местному времени на дороге общего пользования вспыхнула грузовая машина. После этого огонь охватил семь цистерн состава, направлявшегося в Керчь и проезжавшего мимо воспламенившегося автомобиля.

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В итоге пострадало дорожное полотно, а движение поездов оказалось заблокированным. В качестве альтернативы людям предложили воспользоваться паромной переправой, но сроки возобновления ее работы пока неизвестны.

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