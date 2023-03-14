Происшествия 14 марта 2023, 13:45 Пробка длиной в два километра образовалась после ДТП в Казани

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ДТП с участием нескольких машин произошло накануне в Авиастроительном районе Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

Авария случилась на улице Максимова возле дома № 5. Машины образовали затор от пересечения улицы Максимова с Ленинградской и до улицы Петра Витера.

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В местных Telegram-каналах очевидцы сообщили, что пробка образовалась длиной в два километра. Изначально шла речь о столкновении пяти машин, однако в пресс-службе Госавтоинспекции Казани эту информацию опровергли. О пострадавших не сообщается.

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