14 марта 2023, 13:45
Пробка длиной в два километра образовалась после ДТП в Казани
ДТП с участием нескольких машин произошло накануне в Авиастроительном районе Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
Авария случилась на улице Максимова возле дома № 5. Машины образовали затор от пересечения улицы Максимова с Ленинградской и до улицы Петра Витера.
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В местных Telegram-каналах очевидцы сообщили, что пробка образовалась длиной в два километра. Изначально шла речь о столкновении пяти машин, однако в пресс-службе Госавтоинспекции Казани эту информацию опровергли. О пострадавших не сообщается.
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