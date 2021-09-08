Пробка длиной в десять километров образовалась под Екатеринбургом из-за ДТП

Десятикилометровая пробка образовалась на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) между Березовским и Верхней Пышмой. Затор произошел из-за ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГИБДД.

«Водитель легкового автомобиля Volkswagen решил развернуться в неразрешенном для этого месте. За ним двигался грузовой автомобиль, водитель которого не успел среагировать и допустил столкновение», — сообщили в пресс-службе.

Из-за удара легковушку отбросило на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся уже с другим грузовиком. Водитель Volkswagen получил ушиб руки, однако ранение не несет угрозы жизни и здоровью.

На данный момент два экипажа ДПС пытаются нормализовать движение на участке, где образовалась пробка. На месте происшествия работает начальник ОГИБДД по городу Березовский.