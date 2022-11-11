Происшествия 11 ноября 2022, 14:28 Пробка длиной более 5 км образовалась возле Нижнекамска в Татарстане

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Пробка длиной в 5,5 километра возникла на выезде из Нижнекамска в Татарстане. По словам очевидцев, причиной стала авария, сообщило издание Inkazan со ссылкой на Telegram-канал «Нижнекамск Новости».

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Уточняется, что машины столкнулись на Соболековской дороге. Пробка тянется от кольца на проспекте Вахитова до перекрестка с улицей 2-я Промышленная. В комментариях отметили, что ДТП на этом участке случаются регулярно. Официальной информации о происшествии пока нет.