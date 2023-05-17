Происшествия 17 мая 2023, 01:12 «Пробил спиной стеклянный купол». Промышленный альпинист упал с 10 этажа «Москва-Сити» «Известия»: промышленный альпинист сорвался с 10 этажа жилого небоскреба «Москва-Сити» РИА «Новости»

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Промышленный альпинист упал с 10 этажа жилого небоскреба «Москва-Сити». Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина выжил.

«Он пробил спиной стеклянный купол второго этажа, упав на козырек внизу. Это спасло ему жизнь», — сообщил собеседник издания.

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По данным источника, промышленный альпинист мыл фасады здания. Подробности и причины падения не сообщаются. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы головы, шеи и ноги. Обстоятельства устанавливаются.

Несколькими днями ранее на юго-западе Москвы рабочий провалился под землю и едва не погиб. Спасатели вытащили мужчину, которого засыпало грунтом на два метра во время строительных работ, он получил серьезные травмы.

Еще днем ранее в центре Москвы обрушились перекрытия в одном из зданий. Один мужчина погиб, второй получил травмы. Потолочные конструкции рухнули в здании в Большом Черкасском переулке.