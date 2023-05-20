Происшествия 20 мая 2023, 04:19 «Прятались за нашими домами». В Артемовске ВСУ использовали мирных горожан как живой щит Жители Артемовска рассказали, как ВСУ использовали мирных граждан как живой щит РИА «Новости»

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Украинские военные намеренно размещали огневые точки вблизи жилых домов горожан в Артемовске, чтобы увеличить количество жертв среди мирного населения. Об этом РИА «Новости» рассказали эвакуированные из Артемовска жители.

Минометные точки стояли вокруг домов, где жили люди. Пулеметные точки ставили в многоэтажках, на балконах, крышах, рассказал один из спасенных жителей Артемовска.

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Украинские формирования сознательно размещали военную технику там, где прятались мирные жители. ВСУ вели провоцирующий огонь из домов, в подвалах которых в убежищах находились люди.

«Вечером танк приехал, прямо впритык к нашему дому, и начал стрелять в сторону как бы центра <…>. Ну и пошла обратка — больше 11 прилетов было в наш дом. Пошло обрушение нашего входа. Вырвало двери <…>. Видят, где много мирных, туда же сами и стреляют. Украинская армия. Просто не стесняясь», — поделилась с агентством жительница Артемовска.

Эвакуированные жители города уверены, что ВСУ не только провоцировали обратный огонь на жилые дома, но и сами обстреливали густонаселенные кварталы. Украинские военные не занимали пустые локации, технику ставили специально около населенных домов.

«Возле нас специально ставили военную технику, прятались за нашими домами… Стреляли именно из-за домов, и прятались за домами — только в тех домах, где живут люди», — сообщила одна из беженок.

Она рассказала, как ВСУ минировали подвалы с запертыми там горожанами, чтобы те не покидали убежищ и служили живым щитом. Подвалы поджигали, минировали и кидали под дверь гранаты. Согнали всех в одну комнату, чтобы «разом со всеми покончить», вспоминает эвакуированная жительница Артемовска.

«Это наша украинская армия, которая должна была нас защитить. <…> Нас заминировали со всех сторон. Подвесили растяжки. Поставили везде мины. Нам просто чисто повезло, что ребята зашли и это все разминировали», — рассказала женщина.

Среди мирных горожан были старики, женщина с тяжелым ранением. Спасенная из Артемовска мирная жительница выразила благодарность российским военным.