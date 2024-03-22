Эксклюзив 22 марта 2024, 22:39 «Прятались в туалете». Пострадавшая — о стрельбе в Crocus City Hall Одна из пострадавших в Crocus City Hall рассказала, как пряталась в туалете Телеканал «360»

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Во время вооруженного нападения в Crocus City Hall до последнего было непонятно, что происходит, поделилась в комментарии «360» одна из пострадавших. Девушка уточнила, что пряталась в туалете. Сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского.

«Я была в Crocus City Hall, мы в „Склифе“ сейчас находимся, все в порядке, прятались в туалете, до последнего было непонятно, что происходит», — уточнила она.

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На месте происшествия работают пожарные, экстренные службы, правоохранительные органы, бригады скорой помощи. По данным ФСБ, при теракте погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Сейчас пожар в здании концертного зала тушат при помощи авиации. Воду на горящее здание сбрасывают два вертолета. К работе готовят еще одно воздушное судно, уточняли в подмосковном главке МЧС.