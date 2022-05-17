«Прямо бойцовский клуб». «Постановочная» драка подростков в Петербурге попала на видео

В Петербурге группа подростков устроила драку на углу улиц Коллонтай и Бадаева. Очевидец предоставил «360» видео с места происшествия.

Судя по ролику, вначале дрались двое — довольно вяло, без явной агрессии. Выглядело так, будто подростки просто отрабатывают друг на друге удары. Еще несколько человек стояли рядом и наблюдали за происходящим. Но постепенно накал усиливался, и дерущиеся, сцепившись, упали на траву. Их обступили около 10 человек, некоторые подошли совсем близко, будто собираясь разнять парней, но в итоге никто не вмешался. Через пару минут дерущиеся поднялись, отряхнулись и спокойно разошлись.

Очевидец рассказал, что вначале подростки «собрались толпой и что-то долго обсуждали». Только потом двое вышли и стали драться. Полиция приехала позже.

«По-моему, это было что-то договорное. Такое чувство, будто были судьи, внешние наблюдатели. Как бойцовский клуб. Обычно при разборках обе стороны ведут себя агрессивно, а тут — спокойно», — отметил свидетель.