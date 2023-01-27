Эксклюзив 27 января 2023, 13:51 Признавшийся в двойном убийстве житель Обнинска показал, как совершил преступление Житель Обнинска рассказал на видео о совершенном им двойном убийстве

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Житель Обнинска, признавшийся в убийстве мужчины и женщины, подробно описал правоохранителям, как совершил преступления вместе со своей сожительницей, и показал все на манекене. В распоряжении «360» оказалось видео следственного эксперимента.

По словам подозреваемого, он убил мужчину одним ударом, но его спутницу обещал не трогать и даже положил нож. Однако в итоге женщина тоже оказалась жертвой.

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«После того как я убил М., К. начала волноваться. Я ей сказал, что вот, я убираю нож. <…> Когда мы боролись, К. навалилась на меня, С. нанесла ей несколько ударов мачете по голове. Потекла кровь — сначала по лицу, потом на руки, они стали скользкими от крови, и К. вырвалась, перехватила мачете и ударила меня в лоб…» — сообщил мужчина.

В итоге были убиты и мужчина. и женщина. Чтобы скрыть улики, житель Обнинска и его сожительница расчленили тела, разложили по пакетам и скинули в канализационный люк, где их в тот же день обнаружили коммунальщики.

По данным пресс-службы СУ СК по Калужской области, изначально 34-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, а его 17-летнюю возлюбленную заподозрили в соучастии. Мужчина угрожал полицейским ножом. Его взяли под стражу. Уже после этого, 15 января, в колодце нашли останки двух человек. Расследование привело сотрудников СК в квартиру, где накануне произошло изнасилование. В помещении были следы вещества, похожего на кровь, — его направили на экспертизу. Следователи начали проверять причастность задержанных к двойному убийству.