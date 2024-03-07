Происшествия 07 марта 2024, 13:34 Признанный аварийным дом загорелся в Перми

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В Перми накануне загорелся дом на улице Куйбышева, который ранее власти города признали аварийным, а всех его жителей расселили. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В тушении участвовали 24 человека личного состава МЧС и две единицы техники. Спасатели выяснили, что в доме загорелся мусор на третьем этаже здания. Предварительная площадь пожара составила шесть квадратных метров.

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Дом был расселен еще осенью 2023 года. В январе текущего дома в здание забрались мародеры, которые похитили двери и радиаторы.