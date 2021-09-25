Признаки серьезного отравления обнаружили у третьего медведя в зоопарке Челябинска

Ветеринары в челябинском зоопарке борются за жизнь еще одного медведя, у которого обнаружены признаки отравления. Ранее там погибли двое животных: их пытались спасти на протяжении суток, но все оказалось напрасно.

Сейчас медики спасают бурого медведя Харитона, сообщил 74.ru. Врачи не отходят от животного и верят, что хотя бы его удастся спасти. У него все те же симптомы, которые были и у его погибших сородичей.

Отравление у первых двух медведей диагностировали 23 сентября. Плохо стало Степану и Маше, у них началась рвота с пеной, животных стали скручивать судороги. Через некоторое время пропала реакция на раздражители.

Примерно неделю назад похожие, но не настолько выраженные симптомы наблюдались у медведицы Бусинки. Но сейчас угрозы для ее жизни нет. Власти отмечают, что в начале месяца в зоопарке бывали случаи гибели других видов животных. Погибла самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя, но доказать факт отравления не удалось.

Сотрудники были очень обеспокоены и боялись, что животных мог кто-то умышленно травить. Сейчас в зоопарке проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.