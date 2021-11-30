Признаки горения обнаружили на шахте «Листвяжная»

В нескольких местах шахты «Листвяжная» происходит горение, причем динамика ухудшается. Об этом журналистам рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Все (конец проведения операции — прим. ред.) зависит от рудничной атмосферы. Она меняется динамично, но не в лучшую сторону. Заборы, которые проводятся, как внешние, так и внутренние, показывают, что оксид углерода возрос в пять раз, вырос ацетилен. Это значит, что в некоторых точках шахты происходит горение», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Чуприян отметил, что обычно после подобных происшествий, как в «Листвяжной», на шахтах случаются повторные взрывы. Однако в данном случае такого не произошло.

Задымление на шахте «Листвяжная» случилось утром 25 ноября. Под землей в этот момент были 285 человек. Им на помощь пришли спасатели. В результате трагедии 51 человек погиб, 96 пострадали.

По последним данным, из шахты удалось вытащить еще 20 тел погибших — 18 горняков и двух спасателей. Работы временно приостановлены из-за плохой газовой обстановки.