Эксклюзив 28 июля 2023, 19:35 «Прижались к двери, стояли и ждали». Жительница пострадавшего от взрыва дома в Таганроге рассказала о произошедшем «360»: находившаяся рядом со взрывом в Таганроге девушка рассказала, что произошло

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Жительница одного из домов в Таганроге, который пострадал от взрыва, сидела в этот момент прямо под окнами. В беседе с «360» она рассказала, что ранений от осколков у нее нет, но были те, кому стекло попало прямо в лицо.

«Видите окно? Я под окном вот этим выбитым сидела на стульчике. А тут бац, все, взрыв. Страшно, знаете. И быстро бегу. У меня там есть перегородка в комнате. За перегородкой друг сидел, он даже за перегородку спрятался, а я просто побежала. Прижались к двери, стояли и ждали, что дальше будет. <…> Одной девочке стекло в лоб прилетело», — рассказала она.

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В распоряжении «360» также есть видео, снятое в этом дворе. Жители показывают разбитые окна, покореженные рамы и упавшие с крыши части кровли.

Взрыв в Таганроге прогремел около 16:00. Как сообщили позднее в Минобороны, это системы ПВО сбили ракету ВСУ. Обломки упали на территорию города, повредив некоторые дома и другие здания. Обошлось без жертв. Пострадало 14 человек, семеро из которых сейчас находятся в больнице.