Призер Олимпиады, лыжник Иван Утробин скончался на 87-м году жизни

«Вчера, 25 июня, на 87 году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, бронзовый призер Олимпийских игр в Инсбруке-1964 и чемпионата мира в Лахти-1962, многократный чемпион СССР по лыжным гонкам Иван Степанович Утробин», — говорится в заявлении ФЛГР.

Иван Утробин на Олимпиаде 1964 года в составе советской сборной завоевал бронзу в эстафетной гонке. Двумя годами ранее на чемпионате мира в Лахти он также стал третьим в эстафетной гонке.