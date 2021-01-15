15 января 2021, 08:46
Санитарный самолет повредил шасси при посадке в Сургуте
Самолет Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа», который летел из Улан-Удэ в Москву, повредил шасси при посадке на дозаправку в аэропорту Сургута. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Самолет приземлился в Сургуте рано утром 15 января. Во время посадки произошла деформация колеса стойки шасси. Пострадавших нет.
В ведомстве отметили что рейс проводился «по заданию санитарной авиации». На борту находились пять человек: четыре члена экипажа и ребенок. Предварительное время вылета Hawker 800 в российскую столицу — 20:00 по местному времени (18:00 по московскому).
Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку об исполнении требований законодательства о безопасности полетов.