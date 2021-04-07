Житель Урала нашел телефон и списал все деньги с привязанной к нему карты

Молодой человек из Екатеринбурга обнаружил чужой смартфон и оставил его себе. К мобильнику была привязана банковская карта, чем злоумышленник также воспользовался. По данному факту возбудили уголовное дело, рассказал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Пострадавший сначала просто потерял свое мобильное устройство, а затем заметил, что с его банковской карты списали 17 тысяч рублей. Когда он восстановил доступ к своему номеру телефона, ему пришло уведомление из банка.

Ведомство сообщило, что по данному факту задержали 21-летнего подозреваемого. Позже он во всем сознался. Было возбуждено уголовное дело, в котором он может получить до шести лет тюрьмы.