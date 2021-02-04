«Привет тебе от тещи»: принятого за зятя мужчину избили на Сахалине

Уточняется, что гражданин прибыл на Дальний Восток, чтобы решить вопросы с документами об образовании. На улице к паре подошел местный житель. Со словами «привет тебе от тещи» он напал на мужчину. Пострадавший утверждает, что не понимает, какую тещу имели в виду, рассказал сайт «Дни.ру».

Накануне, сразу после прилета на Сахалин, у мужчины завязался конфликт со старым знакомым, с которым он случайно встретился в аэропорту. Ссора разрешилась мирно. Полиция выяснила, что случай с «мстителем за тещу» и этот инцидент никак не связаны.