Происшествия 25 января 2023, 13:58 Притворившуюся мужчиной мошенницу будут судить в Пермской области

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Уголовное дело в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве в Пермской области, передали в суд. Об этом сообщил Ura.ru.

Расследование показало, что она притворялась мужчиной. От чужого имени мошенница завела аккаунт в интернете. Как добавили «Дни.ру», воспользовавшись доверием незнакомой женщины, злоумышленница похитила у нее фен и пылесос. Ущерб оценили в 85 тысяч рублей.