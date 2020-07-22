Притворившийся роботом мошенник украл сотни тысяч рублей у жителя ЯНАО

Мошенник притворился роботом службы безопасности банка и похитил 300 тысяч рублей у жителя Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В середине лета нынешнего года мужчине позвонила девушка, которая заявила, что является сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила, что мошенники попытались снять с его карты семь тысяч рублей. Аферистка отметила, что для возврата средств клиенту нужно назвать номер кредитной карты и кодовое слово.

По словам заявителя, он начал сомневаться, что с ним разговаривает настоящая сотрудница. В ответ на это мошенница убедила его сообщить реквизиты банковскому роботу. Потерпевший продиктовал требуемую информацию. После этого с его счета списали деньги, информирует сайт Ura.ru.

Представители правоохранительных органов возбудили дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент полиция ищет подозреваемых.