Притворившийся покупателем мужчина похитил вещи у курьера ЦУМа

Представители правоохранительных органов рассказали, что к ним поступило сообщение о краже от курьера. Мужчина рассказал, что в адресе, по которому он приехал, не был указан номер квартиры. На пятом этаже названного дома его встретил неизвестный с мокрым полотенцем на голове.

Мужчина забрал коробки с вещами и скрылся за дверью тамбура якобы для примерки. Курьер остался ждать на лестнице. Примерно через час он решил вновь позвонить клиенту, но его телефон был уже выключен.

«Сергей (курьер) пояснил, что в заказе были дорогостоящие вещи, таких марок как Valentino, Balmain, Dolce & Gabbana, Moncler и Dsquared2. Общий ущерб от действий вора составил 700 000 рублей», — уточнили полицейские.

В настоящий момент стражи порядка проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.