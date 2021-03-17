Прицеп оторвался от машины и вылетел на встречку под Новым Уренгоем

Произошла авария под Новым Уренгоем. Прицеп со снегоходом отсоединился от машины и вылетел на встречную полосу. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

По встречке в этот момент ехал грузовик, в результате произошло столкновение. По данным ГИБДД, техника получила серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Ранее грузовой автомобиль врезался в автобус с пассажирами в Находке Приморского края. В результате аварии пострадали шесть человек.