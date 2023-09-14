14 сентября 2023, 00:02
Прицеп грузовика перевернулся на внешней стороне МКАД
На 24 километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля с прицепом. В районе Каширского шоссе водитель фуры не справился с управлением, машина развернулась и врезалась в отбойник. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты объезда, сообщили «360» в столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, никто не пострадал.
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В Telegram-канале столичного Дептранса появились кадры аварии. На них видно, что фура из правого ряда выехала в крайней левый и врезалась в отбойник посреди дороги. При этом прицеп автомобиля перевернулся, перегородив оставшиеся полосы. Автомобили, ехавшие в этот момент по МКАДу, успели затормозить.
Ранее появились кадры, как пешеход чудом увернулся от летящей на него фуры в Красноярском крае. Водитель не справился с управлением, грузовая машина пробила ограждение трассы и вылетела на обочину, по которой в этом момент шел человек.
Грузовики
ДТП
Москва 2023
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