Эксклюзив 14 сентября 2023, 00:02 Прицеп грузовика перевернулся на внешней стороне МКАД РИА «Новости»

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На 24 километре внешней стороны МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля с прицепом. В районе Каширского шоссе водитель фуры не справился с управлением, машина развернулась и врезалась в отбойник. Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты объезда, сообщили «360» в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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В Telegram-канале столичного Дептранса появились кадры аварии. На них видно, что фура из правого ряда выехала в крайней левый и врезалась в отбойник посреди дороги. При этом прицеп автомобиля перевернулся, перегородив оставшиеся полосы. Автомобили, ехавшие в этот момент по МКАДу, успели затормозить.

Ранее появились кадры, как пешеход чудом увернулся от летящей на него фуры в Красноярском крае. Водитель не справился с управлением, грузовая машина пробила ограждение трассы и вылетела на обочину, по которой в этом момент шел человек.