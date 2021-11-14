Присыпанный галькой труп мужчины нашли на пляже в Сочи

Жители Сочи обнаружили на пляже труп мужчины. Из одежды на найденном теле была только футболка. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, труп лежит рядом с водой. Из-за прилива тело практически полностью оказалось засыпано галькой.

Автор видео вызвал на место полицию и медиков. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить личность и обстоятельства смерти погибшего.