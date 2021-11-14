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    14 ноября 2021, 12:57

    Присыпанный галькой труп мужчины нашли на пляже в Сочи

    Очевидцы сообщили о трупе мужчины на пляже в Сочи

    Анатолий Минкин

    Жители Сочи обнаружили на пляже труп мужчины. Из одежды на найденном теле была только футболка. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

    Присыпанный галькой труп мужчины нашли на пляже в Сочи

    По словам очевидцев, труп лежит рядом с водой. Из-за прилива тело практически полностью оказалось засыпано галькой.

    Автор видео вызвал на место полицию и медиков. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить личность и обстоятельства смерти погибшего.