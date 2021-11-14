14 ноября 2021, 12:57
Присыпанный галькой труп мужчины нашли на пляже в Сочи
Очевидцы сообщили о трупе мужчины на пляже в Сочи
Жители Сочи обнаружили на пляже труп мужчины. Из одежды на найденном теле была только футболка. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам очевидцев, труп лежит рядом с водой. Из-за прилива тело практически полностью оказалось засыпано галькой.
Автор видео вызвал на место полицию и медиков. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить личность и обстоятельства смерти погибшего.