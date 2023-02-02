02 февраля 2023, 19:08
Приступ эпилепсии случился у пострадавшей в ДТП пассажирки BMW на юге Москвы
Источник «360»: у пострадавшей в ДТП с BMW девушки случился приступ эпилепсии
После столкновения BMW с фонарным столбом на Варшавском шоссе у пострадавшей пассажирки иномарки произошел приступ эпилепсии, на место срочно вызвали скорую. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
По его данным, девушка оказалась зажата в салоне машины. Фонарный столб, в который влетела иномарка, получил повреждения: часть его конструкции нарушена.
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UPD: по уточненным данным, пострадавшего в ДТП человека направили в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга, добавил источник.
ДТП
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