Происшествия 10 августа 2023, 17:46 Пристрой производственного цеха загорелся в Челябинской области

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Возгорание неэксплуатируемого пристроя производственного цеха произошло в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пострадавших при возгорании нет, три человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания.

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Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на цех. В тушении пожара принимали участие более 20 сотрудников МЧС.