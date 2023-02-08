Происшествия 08 февраля 2023, 15:41 Приставы нашли должницу на чердаке дома в Пермском крае

Читать 360tv в

В Пермском крае судебные приставы нашли прятавшуюся от них должницу на чердаке ее дома. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП по краю.

В Чусовом 33-летнюю женщину осудили за уклонение от уплаты налогов. Но пермячка не пожалела добровольно отправиться в колонию. Чтобы ее не отвезли туда принудительно, женщина решила спрятаться на чердаке дома.

Реклама

В итоге приставы нашли женщину и передали полицейским. А они отправили должницу в колонию-поселение. Она проведет там 1,5 месяца.

Реклама