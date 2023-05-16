Происшествия 16 мая 2023, 18:11 Приставы арестовали иномарку жителя Казани за штраф в 36 миллионов рублей

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В Казани судебные приставы арестовали иномарку местного жителя за уголовный штраф в размере 36 миллионов рублей. Такую сумму мужчине назначили за причастность к коррупционной деятельности, сообщил сайт inkazan.ru.

Местного жителя приговорили к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере. Личный автомобиль должника поместили на штрафстоянку.

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Отмечается, что если мужчина не погасит долг в установленные сроки, то иномарку передадут на торги.