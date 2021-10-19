Приставку Нинтендо похитили у 84-летней пенсионерки из Москвы

В столичную полицию с заявлением о краже обратилась 84-летняя пенсионерка. Она заявила, что из ее дома в деревне Крутицы пропала техника: телевизор и игровая приставка Нинтендо. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам женщины, ее не было дома всего несколько дней. Когда она приехала на участок, то сразу обнаружила следы взлома.

«Прибывшие оперативники осмотрели место происшествия. Было установлено, что неизвестный вор проник в дом путем отжатия окна на первом этаже. Из дома он похитил телевизор и приставку Нинтендо. Общая сумма ущерба составила 31 800 рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Стражи порядка анимаются поиском вора-игромана.