Пристававшего к ребенку мужчину задержали в Сочи

Мужчину, который приставал к девочке трех лет в детской комнате одного из ТЦ Сочи, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сотрудниками уголовного розыска после изучения [записей] камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был пойман 35-летний житель города Белгорода и 17 июля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы после проверки примут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где мужчина подходит девочке в детской комнате. Он ее прижимает к себе, целует в губы, уходит, но потом возвращается и повторяет все действия вновь.

После появившихся в Сети кадров полиция начала проверку. Следователи выяснили, что случай произошел в торговом центре на улице Московская.