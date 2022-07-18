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    18 июля 2022, 11:01

    Пристававшего к ребенку мужчину задержали в Сочи

    МВД: полиция Сочи задержала приставшего к ребенку в детской комнате ТЦ мужчину

    Наза Салех Захи

    Мужчину, который приставал к девочке трех лет в детской комнате одного из ТЦ Сочи, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    Пристававшего к ребенку мужчину задержали в Сочи

    «Сотрудниками уголовного розыска после изучения [записей] камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был пойман 35-летний житель города Белгорода и 17 июля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.

    Правоохранительные органы после проверки примут процессуальное решение.

    Ранее в соцсетях опубликовали видео, где мужчина подходит девочке в детской комнате. Он ее прижимает к себе, целует в губы, уходит, но потом возвращается и повторяет все действия вновь.

    После появившихся в Сети кадров полиция начала проверку. Следователи выяснили, что случай произошел в торговом центре на улице Московская.