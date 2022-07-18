Пристававшего к ребенку мужчину задержали в Сочи
МВД: полиция Сочи задержала приставшего к ребенку в детской комнате ТЦ мужчину
Мужчину, который приставал к девочке трех лет в детской комнате одного из ТЦ Сочи, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Сотрудниками уголовного розыска после изучения [записей] камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был пойман 35-летний житель города Белгорода и 17 июля доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.
Правоохранительные органы после проверки примут процессуальное решение.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, где мужчина подходит девочке в детской комнате. Он ее прижимает к себе, целует в губы, уходит, но потом возвращается и повторяет все действия вновь.
После появившихся в Сети кадров полиция начала проверку. Следователи выяснили, что случай произошел в торговом центре на улице Московская.