Пристававшего к блогеру Варламову хулигана задержали в Уфе

В Уфе задержали хулигана, который во время приезда Ильи Варламова приставал к блогеру и пытался его ограбить. Местного жителя поймали после того, как его заметили пьяным за рулем, сообщил в своем Telegram-канале начальник ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов.

Варламов ранее посетил Уфу по приглашению главы Башкирии Радия Хабирова. Уфимский мэр Сергей Греков встретил блогера и провел для него небольшую экскурсию, а потом Варламов гулял по городу один. Он рассказал, что на улице Султанова его попытались ограбить трое пьяных хулиганов, но не смогли перелезть через забор. Когда один из них сел за руль машины, блогер записал номер его автомобиля и сообщил в полицию. В итоге в субботу, 10 апреля, нарушителя задержали.

Автомобиль Dodge с указанными приметами обнаружили на улице Гафури. Водителя нашли там же, неподалеку, он был сильно пьян. На него составили административные материалы. До решения суда нарушитель останется в отделе полиции. Оказалось, что только в марте он уже отбывал семидневный арест после того, как дважды оставил место ДТП.

Ранее, в январе, Варламова вызывали в МВД Архангельска после жалоб местной жительницы на ролик блогера, посвященный ее городу.