Происшествия 14 августа 2023, 13:30 Пристав спас из болота увязшего по горло грибника в Курганской области ФССП: пристав Алимова спасла 80-летнего грибника из болота в Курганской области Telegram-канал ГУ ФССП России по Свердловской области

Читать 360tv в

Пристав из Верхней Пышмы Юлия Алимова спасла из болота 80-летнего мужчину, потерявшегося в лесу в Курганской области. Об этом сообщило главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Алимова приехала в Курганскую область во время отпуска. Из местных СМИ пристав узнала о пожилом мужчине, который ушел в лес за грибами и не вернулся.

Реклама

Женщина добровольно вызвалась помочь с поисками грибника. Спасательную операцию проводили сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

Алимова исследовала лесной массив Далматовского района, сообщил RT. Выйдя к болотистому берегу озера Мельничное, пристав услышала, как в ответ на ее зов слабый голос произнес «Здесь».

«Проследовав на звук, обнаружила разыскиваемого гражданина, который увяз по горло в болоте», — указали в ГУ ФССП по Свердловской области.

Алимова позвала на помощь сотрудников МЧС. Вместе они сделали настил из веток, с помощью которого дотянулись до грибника и вытащили его из болота. Найденного мужчину госпитализировали.

Заслуженный спасатель России Валентин Желонкин рассказывал, как можно самостоятельно выбраться из болота. Специалист посоветовал брать с собой в лес палку, а при попадании в болото делать минимум движений.