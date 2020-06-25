25 июня 2020, 19:34
Присяжные в Белгороде вынесли приговор по делу об убийстве 8-летней давности
В Белгороде коллегия присяжных вынесла вердикт о лишении свободы на 13 лет в отношении местного жителя, который в 2012 году убил человека. С учетом другого приговора ему придется провести в колонии строгого режима 18 лет, сообщает bel.ru.
Криминалисты около семи лет работали по делу об убийстве мужчины в одной из квартир Белгорода. Выяснилось, что он умер от ударов стеклянной бутылкой и молотком. По биологическим следам, оставленным на месте преступления, экспертам удалось выйти на след предполагаемого преступника. Однако тот отрицал свою вину и требовал рассматривать дело с участием коллегии присяжных. В результате вынесенный ему приговор оказался единогласным.