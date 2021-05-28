Присяжные приговорили жителя Владимира к 13 годам за избиение знакомого до смерти

Владимирца приговорили к 13 годам за избиение товарища до смерти. Об этом сообщил «Царьград».

Суд присяжных Владимира посчитал виновным горожанина, который нанес тяжкие телесные повреждения товарищу, что привело к смерти.

Следствие установило, 2 февраля прошлого года обвиняемый и погибший употребляли алкогольные напитки вместе в компании. В какой-то момент хозяин квартиры обозвал своего знакомого, после этого мужчина начал бить обидчика кулаками по голове, повалил на пол и несколько раз ударил затылком об кухонный пол. В результате этого у хозяина квартиры диагностировали перелом затылочной кости и повреждение мозга. От этих травм он скончался.

Нападавший на суде вину не признал, однако присяжные вынесли вердикт «виновен». Суд приговорил мужчину к 13,5 года лишения свободы.